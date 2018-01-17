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 Министра по одиночеству назначили в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Grant Falvey
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в правительстве пост «министра по одиночеству» и назначила на эту позицию парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трэйси Крауч.

Крауч заявила, что она гордится тем, что ей доверили справиться с «проблемой поколения», затрагивающей порядка 9 млн жителей Соединенного Королевства, передает BBC

Как отмечает телеканал, согласно статистике, половина людей в возрасте старше 75 лет в Англии проживает в одиночестве. При этом большинство из них утверждают, что порой им приходится проводить недели без возможности пообщаться с людьми.

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