В новогоднюю неделю москвичи жаловались на одиночество

С 1 по 8 января столичные «телефоны доверия» приняли около тысячи личных жалоб от горожан.

«Основные запросы от наших абонентов были связаны с проблемами психического и соматического здоровья, дефицита общения и одиночества», — сказал заместитель директора городской службы психологической помощи Иннокентий Постников.

Среди позвонивших — 150 несовершеннолетних.

В начале года заметно выросла доля обращений, связанных с острым чувством утраты и горем, отметил Постников.

Вместе с тем общее количество звонков сравнимо с прошлогодним показателем, цитирует специалиста агентство «Москва».