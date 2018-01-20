Трамп упрекнул демократов в заботе о нелегальных мигрантах

Американский лидер Дональд Трамп в субботу обвинил Демократическую партию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны.

В своем микроблоге президент США написал, что представители демократов больше обеспокоены проблемами мигрантов, чем безопасностью и делами военного ведомства.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

«Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в политический шатдаун», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжит свою работу.