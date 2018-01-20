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Трамп упрекнул демократов в заботе о нелегальных мигрантах

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский лидер Дональд Трамп в субботу обвинил Демократическую партию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны.

В своем микроблоге президент США написал, что представители демократов больше обеспокоены проблемами мигрантов, чем безопасностью и делами военного ведомства.

«Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в политический шатдаун», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера продолжит свою работу.

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