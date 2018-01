Трамп упрекнул демократов в заботе о нелегальных мигрантах

Американский лидер Дональд Трамп в субботу обвинил Демократическую партию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны.

В своем микроблоге президент США написал, что представители демократов больше обеспокоены проблемами мигрантов, чем безопасностью и делами военного ведомства.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!