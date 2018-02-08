Трамп считает США «лучом света» для других наций

Президент США Дональд Трамп во время Национального молитвенного завтрака, ежегодно проходящего в феврале, назвал свою страну «лучом света» для других наций и процитировал Иисуса.

Приветствуя конгрессмена Стива Саклиза, раненного при стрельбе в Вирджинии, Трамп заявил, что все гости завтрака очень рады его присутствию, и процитировал Иисуса. «Ваше присутствие напоминает слова Иисуса в Книге Матфея: «С Богом всё возможно», — заявил президент США, передает РЕН ТВ.

После этого Трамп назвал Соединенные Штаты «лучом света» для других наций.

Ранее в ходе молитвенного завтрака Трамп отметил, что от репрессий и жестокости на Кубе, в КНДР, Иране, Венесуэле и ряде других государств страдают миллионы людей.