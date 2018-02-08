Трамп рассказал о страдающих от репрессий миллионах людей

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в четверг на национальном молитвенном завтраке в конгрессе, что от репрессий и жестокости на Кубе, в КНДР, Иране, Венесуэле и ряде других государств страдают миллионы людей.

«Америка поддерживает всех тех, кто страдает от притеснений и религиозных преследований», — обратил внимание Трамп, передает ТАСС.

Ранее Трамп снова заявил о победе Вашингтона над ИГ (группировка запрещена в РФ. — Ред.). Международная коалиция во главе с США освободила почти 100% территории, которую «эти убийцы контролировали в Ираке и Сирии», сказал он.

Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводится конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.