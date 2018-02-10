Трамп назвал имя нового посла США в Австралии

Президент Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру нынешнего главы Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Гарри Харриса на пост посла страны в Австралии.

Пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорится, что Харрис обладает большим багажом знаний о регионах Тихого и Индийского океанов и выдающими лидерскими качествами. Гарри Харрис в 1978 году окончил академию ВМС США в Аннаполисе, учился в таких университетах, как Гарвардский, Джорджтаунский и Оксфордский, принимал участие в операции «Буря в пустыне» и в американском вторжении в Ливию, пишет ТАСС.

Постоянно Гарри Харрис с семьей живет на Гавайях, где находится штаб Тихоокеанского командования.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Трамп считает США «лучом света» для других наций.