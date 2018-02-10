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Трамп заявил о готовности укреплять сотрудничество с Китаем

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В Вашингтоне готовы укреплять партнерство с Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

«Американо-китайские отношения очень важны, и Соединенные Штаты готовы укреплять сотрудничество с Китаем для дальнейшего продвижения двусторонних связей», - цитирует американского лидера агентство ТАСС.

Трамп отметил, что считает его визит в Китай, состоявшийся в ноябре 2017 года, очень успешным, и добавил, что обе стороны должны «реализовать достигнутые между ним и председателем КНР Си Цзиньпином двусторонние договоренности».

При этом ранее в конце января Трамп заявлял, что угроза интересам США исходит от России и Китая. Одновременно с этими заявления в Пентагоне рассказывали о ходе возможной войны с Москвой и Пекином.

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