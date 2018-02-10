МИД заявил о неучастии России в переговорах по урегулированию в Ливии

Россия не обсуждала с другими странами сценарии послевоенного урегулирования в Ливии и не разрабатывала таких планов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью «РИА Новости».

«Мы никогда не ставили перед собой задачу разработать и реализовать какие-либо схемы урегулирования в Ливии, внедрить планы постконфликтного обустройства в тех или иных сферах жизнедеятельности», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что власти России прежде всего придерживаются принципа сохранения единства и территориальной целостности Ливии и не встают ни на чью сторону в конфликте внутри страны. При этом Михаил Богданов отметил контрпродуктивность попыток западных стран навязать ливийцам готовые решения.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 года в стране возникло двоевластие. Восточную часть страны контролирует избранный на всеобщих выборах парламент, а западную — Правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН и ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против бывшего руководства Ливии и детей Муаммара Каддафи.