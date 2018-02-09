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Более ста человек работают на месте взрыва в жилом доме в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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На месте взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге работают более 120 сотрудников экстренных служб и 28 единиц спецтехники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника главка МЧС по Петербургу Дмитрия Легенького.

По его словам, от МЧС на месте происшествия работают 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

В результате взрыва газа в жилом дома на севере Петербурга пострадали четыре человека. Состояние их здоровья медики оценили как тяжелое, сообщил портал iz.ru. Сообщалось, что ЧП произошло во время работ по монтажу натяжных потолков. 

Власти окажут финансовую помощь пострадавшим.

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