СК начал проверку по взрыву газа в многоэтажке Петербурга

Следственный комитет РФ начал проверку по факту взрыва в многоэтажке на севере Санкт-Петербурга, сообщает городской главк СКР.

Инцидент произошел днем 9 февраля в не сданном в эксплуатацию помещении жилого дома № 10 на улице Репищева. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении отделочных работ. Пострадали трое рабочих.

Как рассказали очевидцы, взрыв вызвал ударную волну, которая повредила близстоящие машины и выбила стекла.

В настоящее время следователи осматривают место ЧП и устанавливают все обстоятельства происшедшего.