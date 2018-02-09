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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Петербурге

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Фото: megapolisonline.ru
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Три человека получили тяжелые травмы в результате взрыва в доме на севере Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.

«В результате взрыва пострадали три человека. [Состояние] тяжелое. Ожоги», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о том, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Взрывом повредило десять оконных проемов, балкон и припаркованные внизу автомашины.

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