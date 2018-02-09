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Завод по стерилизации медицинских изделий открылся в Татарстане

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Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске первой очереди комплекса по стерилизации медицинских изделий. Новое производство на базе Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ-2) в селе Кирби Лаишевского района сможет покрыть часть потребностей российского рынка.

Сумма вложенных в проект средств составляет около 150 млн рублей. Будет создано более 50 рабочих мест. Для сотрудников возведут коттеджный поселок на 44 дома. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В 2018 году КМИЗ сможет поставить в больницы и поликлиники Татарстана стерильные медицинские изделия для гинекологии и in vitro диагностики по заводским ценам на 100 млн рублей.

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