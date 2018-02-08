Гостехнадзор обещает проверить каждый снегоход в Хабаровском крае

В Хабаровске продолжается традиционная операция «Снегоход». Она продлится до 30 марта. Однако в этом году проверки будут отличаться от предыдущих. На этот раз инспекторы гостехнадзора намерены привлечь к операции сотрудников ГИМС МЧС.

Соглашение о сотрудничестве двух ведомств уже подписано. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», если раньше проверялись только пункты, где снегоходы сдают в прокат, то теперь под контроль возьмут еще и машины, работающие на водоемах.

По словам замглавы комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Евгения Битюкова, совместные рейды будут проходить по всем районам края. От владельцев вездеходов будут требовать регистрационные документы, свидетельство о техосмотре и допуск к управлению внедорожными транспортными средствами. Нарушителю грозит штраф от 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

В данный момент на официальном учете в Хабаровском крае стоят 2363 единицы внедорожной мототехники. С начала проверок составлено уже 320 протоколов о нарушениях. Как говорят в гостехнадзоре, каждый третий владелец снегохода или квадроцикла не соблюдает правила.

В этом году произошло одно ЧП с участием снегоходов. 31 января недалеко от села Тором Тугуро-Чумиканского района столкнулись две машины. Один из пассажиров погиб. Ведется расследование.