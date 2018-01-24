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СК проверяет инцидент с провалившимся под лед снегоходом у Пскова

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Следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту происшествия на Псковском озере — там под лед провалился снегоход с пятью рыбаками. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как передает Псковская лента новостей, об инциденте в ведомстве узнали из СМИ. Сообщалось, что ЧП произошло 21 января в районе деревни Видовичи Псковского района. Сигнал поступил на «телефон доверия» в 16:35.

К месту происшествия было отправлено судно на воздушной подушке, однако рыбаки, находившиеся поблизости, к моменту прибытия катера уже спасли своих товарищей. Снегоход вытащить так и не удалось.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что капитана камчатского судна «Петр Ильичев» Анатолия Пименова и его экипаж представят к награде МЧС за спасение в Японском море северокорейских моряков.

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