Камчатского моряка представили к медали МЧС за спасение рыбаков из КНДР

Капитана камчатского судна «Петр Ильичев» Анатолия Пименова и его экипаж представили к медали МЧС за спасение тонувших в Японском море рыбаков из КНДР, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасательная операция прошла 10 декабря 2017 года. В тот день корабль «Петр Ильичев» держал путь в порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР, как вдруг капитан услышал крики о помощи.

Экипаж заметил деревянную шхуну и моряков, которые стояли в ней по колено в воде. Оказалось, что на лодке сломался двигатель, она стала дрейфовать, протекать и тонуть. Команда Пименова подняла на борт моряков с помощью спасательной сетки, круга и лоцманского трапа. Трое их них были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне.

Пименову вручили благодарственное письмо от регионального главка МЧС за мужество и героизм.