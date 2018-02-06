Операция «Снегоход» проходит в Тверской области

Ежегодная операция «Снегоход» проходит в лесном фонде Тверской области, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства области.

В лесах Тверской области проводятся рейды в рамках ежегодной операции «Снегоход». Рейды осуществляют лесные инспекторы и инженеры-инспекторы Гостехнадзора для проведения профилактики нарушений лесного законодательства с применением внедорожных мототранспортных средств, сообщают «Тверские ведомости».

Операция продлится до 28 февраля, в рамках которой специалистами будет совершено порядка 380 рейдов. Пока что на территории было выявлено одно нарушение лесного законодательства.

Был задержан 40-летний мужчина на транспортном средстве «УАЗ», который выбросил в лесной массив шесть пакетов с бытовым мусором. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Также в проведении рейдов принимают участие правоохранительные органы, сотрудники МЧС, сотрудники лесничеств и министерства лесного хозяйства области.