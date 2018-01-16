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Тамбовские лесничие начали применять в работе квадрокоптеры

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Лесоводы Тамбовской области всё чаще применяют для своей работы квадрокоптеры. По их признанию, дроны существенно расширяют возможности мониторинга территории с воздуха и делают его более доступным.

Так, охрана и защита леса от незаконных рубок ведется с помощью беспилотников, оснащенных видеокамерами, в Вернадском, Серповском и еще нескольких районах, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Техническая новинка также помогает вовремя заметить лесной пожар и определить его границы. Упрощают дроны и поиск нарушителей, разжигающих костры.

Областное управление лесами рекомендовало начальникам лесничеств активнее использовать современные технологии. Каждому лесничеству поручено приобрести квадрокоптеры и как можно быстрее внедрить их в практику мониторинга.

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