Широков: «Выход из группы будет успехом для сборной»

Роман Широков, в минувшее воскресенье ставший победителем Кубка легенд в составе сборной России, завершил профессиональную карьеру два года назад. При этом 36-летний экс-полузащитник национальной команды по-прежнему остается значимой фигурой в российском футболе. В 2016 году он стал главой совета Общероссийского профессионального союза футболистов и получил должность советника министра спорта Московской области. Недавно было объявлено о назначении Романа на пост спортивного директора ФК «Химки», а некоторые СМИ сватают его на должность советника председателя общества «Динамо». В эксклюзивном интервью «Известиям» именитый спортсмен рассказал о грядущем чемпионате мира, реформах в отечественном футболе и чемпионской гонке в РФПЛ.

— Как оцените итоги нынешнего трансферного периода для российских клубов? Можно сказать, что их активность заметно выросла?

— Я бы так не сказал. Кто, на ваш взгляд, был активен?

— ЦСКА впервые за несколько лет приобрел нового игрока. «Динамо» также провело несколько неожиданных трансферов…

— Мне кажется, ЦСКА всегда пытался усилиться зимой — чаще всего это были аренды. Так что не скажу, что клубы ведут себя активнее, чем обычно. «Динамо» находится в зоне вылета, и им было необходимо усиление, чтобы остаться в премьер-лиге и подняться чуть выше в таблице. При этом они расстались с несколькими футболистами, так что их трансферная политика вполне объяснима. Другие клубы сделали одно, максимум два приобретения.

— А что можете сказать о пополнении в составе «Спартака»? Ряды красно-белых пополнили игроки, о которых не очень много известно…

— О защитнике Николе Максимовиче из «Наполи» говорили давно, и после травмы Джикии нужно было обязательно усиливать защиту. Насколько я понимаю, «Спартак» и так хотел взять этого сербского игрока, но после повреждения Георгия это стало необходимостью. О Софиане Ханни пока ничего не могу сказать.

— Согласны с тем, что «Спартак» — главный соперник «Локомотива» в борьбе за золото РФПЛ?

— Всё будет зависеть от их встречи, которая состоится сразу после перерыва. Если «Спартак» выиграет, можно будет говорить о нем как об одном из главных фаворитов в борьбе за первое место. Но в случае победы красно-белых и «Зенит» может сократить отставание от «Локомотива». У питерцев в концовке сезона как раз будет матч с «железнодорожниками», тогда также многое решится. Если же «Спартак» проиграет «Локо», никаких конкурентов у красно-зеленых уже не будет и «Локомотив» спокойно финиширует.

— В чем причины игрового спада «Зенита» в первой части сезона? Увидим ли мы более сильную команду после перерыва?

— Сложно сказать, почему они сбавили. Возможно, сначала играли на эмоциях, всё получалось. Потом пошел какой-то эмоциональный и физический спад, где-то просто недобрали очки. Во время перерыва в чемпионате у них было время отдохнуть и подумать. Еще есть возможность стабилизировать состав и что-то изменить.

— Многие считают, что причина неудач — слишком большое количество легионеров, из-за которого команда разделилась на две части…

— Это есть в каждой команде — как в России, так и в Европе. Но это нормально. Всегда проще общаться на своем языке — естественно, футболисты будут проводить больше времени со своими соотечественниками. Нет никаких проблем в том, что кто-то больше говорит на другом языке. Главное, чтобы игроки бились на поле друг за друга и за клуб.

— Как вы относитесь к разговорам о том, что Артема Дзюбу и Олега Шатова убрали из основы «Зенита» из-за того, что они якобы плохо влияли на атмосферу в команды?

— Я не нахожусь в команде, не знаю ситуации и не вижу смысла обсуждать слухи. Есть факт, что они в последнее время играли мало. А чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира, необходима постоянная игровая практика. Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно расчитывать. Думаю, и Олег в «Краснодаре» тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня Роман Широков в составе сборной России 2016 год

— В июне нападающий «Зенита» Александр Кокорин выложил в Instagram видео, на котором он в компании Артема Дзюбы показывает характерный жест, обычно обозначающий усы. СМИ посчитали это пародией на главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Думаете, у Дзюбы все еще есть шанс вернуться в национальную команду?

— Почему бы нет? Если он будет играть и забивать, кто его не возьмет? Он же не один этот жест показывал, а Кокорин в сборную вызывается.

— Но есть же прецедент с Игорем Денисовым, который ни разу не получил приглашение в сборную при Станиславе Черчесове. Многие объясняют это конфликтом капитана «Локо» с тренером, случившемся еще во времена их совместной работы в московском «Динамо»…

— Мы не знаем, что там было. Думаю, тренер отбирает игроков в сборную не по этому принципу. Во всех своих интервью Станислав Черчесов говорит, что оценивает футболистов только по игровым качествам. Оснований не верить ему нет.

— То, что «Зенит» до сих пор не расстался с Дзюбой и Шатовым, говорит о том, что клуб рассчитывает на них в будущем?

— Возможно, «Зенит» и готов их продать, но это очень недешевые игроки и далеко не все команды могут их купить. Откуда мы знаем — может быть, тульский «Арсенал» летом выкупит Дзюбу. Просто сейчас они хотят посмотреть, как он сможет адаптироваться. А может, и какой-то другой клуб заинтересуется. На данный момент «Зениту» нецелесообразно их продавать. Возможно, питерцы ставят перед собой цель реанимировать игроков, которые сидят на скамейке. Не исключено, что у них будет шанс вернуться в основу «Зенита» — все-таки это одни из лидеров национальной команды.

— То, что «Краснодар» сохранил в составе Федора Смолова, — плюс для клуба, сборной и самого игрока?

— Для футболиста, наверное, нет. Смолов хотел уехать, и было бы правильно, если бы он ушел и развивался в более конкурентной среде. Для «Краснодара» это безусловно плюс. А что касается сборной — тут спорный вопрос. Если бы он, уехав, сидел на скамейке запасных в новом клубе, — это плохо. Но я сомневаюсь, что Смолов где-то сидел бы на лавке. А в «Краснодаре» он точно будет регулярно играть, забивать и поддерживать свою форму.

— Какие шансы у «Краснодара» наконец попасть в Лигу чемпионов?

— По крайней мере бороться за это они точно будут.

— Возвращение Ахмеда Мусы может стать для ЦСКА переломным моментом?

— Муса вернется в знакомую обстановку. За время его отсутствия в команде сменился тренер, но Ахмед с ним хорошо знаком: Виктор Гончаренко был в штабе Леонида Слуцкого. Возможно, требования немного поменялись, но не думаю, что для Мусы это станет проблемой. Так что он, конечно, усилит ЦСКА.

— Но его приход может перекрыть дорогу в основу многим молодым игрокам армейцев…

— У них был шанс. Я не стал бы называть это отрицательным моментом. В конкуренции с сильным футболистом ты сам становишься сильнее. Может быть, молодежь улучшит свою игру и вытеснит самого Мусу.

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

— Вы сказали, что Федору Смолову нужно было уезжать. А более молодому Александру Головину?

— У него еще есть время, хотя не так много. Наверное, стоит остаться в предверии чемпионата мира и помочь своему клубу. Постараться ярко проявить себя на Кубке мира и уже потом сменить клуб. Летом это может случиться уже за другие деньги.

— Все ждут, что после чемпионата мира в российском футболе произойдут кардинальные перемены. Вы согласны с этим?

— Кардинальные перемены могут идти только снизу. Когда в детско-юношеский футбол будут вкладываться деньги, когда его будут выводить на другой уровень, тогда и будут преобразования. Если мы говорим о маркетинговой и бизнес-составляющей, здесь чемпионат мира также не является отправной точкой. Перемены нужны были вчера, а не завтра. Вот тот же «Краснодар» собирает на матч юношеской Лиги чемпионов 30 тыс. зрителей, а кто еще так делает? Никто. Это и есть показатель работы.

— Что должно произойти, чтобы эти изменения произошли повсеместно?

— У нас есть орган в лице РФС, есть Министерство спорта. Наверное, они должны как-то сесть и подумать об этом. Если всех всё устраивает, то ничего не надо делать. Если мы хотим двигаться вперед, нужно вносить изменения. Может быть, даже на законодательном уровне.

— Какой результат сборной России на чемпионате мира вы посчитаете успешным?

— Выход из свой группы, и если мы, как минимум, покажем достойную игру в 1/8 финала. Думаю, это будет успех, а если пройдем дальше — вообще отлично.

— А успешное выступление сборной не сможет навредить российскому футболу? Ведь в таком случае все подумают, что у нас и так все хорошо...

— Думаю, хороший результат даст толчок к популяризации футбола. Больше ребят пойдут заниматься в школы и секции, будет из кого выбирать. Но это не отменяет того, что нужно заниматься развитием и дальше.

— Говорят, после чемпионата мира может быть пересмотрен лимит на легионеров и периоды проведения чемпионата РФПЛ. По сути, нынешний лимит и схема проведения были выбраны для подготовки к Кубку мира. Насколько правильно отказываться от этого сразу после мундиаля?

— Мы попробовали, и, на мой взгляд, эксперимент не удался. Легче вернуться к тому, что было. Но если не пробовать, никогда не узнаешь, что из этого получится.

— Планируется, что к легионерам будут применены очень жесткие требования. Получается, что бюджетные команды не смогут приглашать иностранных игроков?

— Это хорошо. Пускай развивают российских футболистов. Зачем привозить легионеров, которые ненамного лучше, чем наша молодежь?

— Какая реформа необходима российскому футболу прямо сейчас?

— Есть «Стратегия-2030» (документ, принятый РФС в 2017 году и направленный на развитие отечественного футбола, согласно которому российский футбол должен выйти на качественно новый уровень к 2030 году. — «Известия»). Нужно ей следовать и полностью ее соблюдать, а не просто положить в шкаф и забыть. Это вполне разумная программа. Не надо кидаться из стороны в сторону, нужно придерживаться стратегии. Это не должно зависеть ни от каких факторов. Даже от того, кто будет возглавлять РФС.

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