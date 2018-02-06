Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и пляжам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на территории России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». С 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года — гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — всех гостиниц. Порядок аккредитации будет установлен правительством РФ. Свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории будет действительно в течение трех лет.

Также устанавливается запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории, использование в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующей присвоенной. За нарушение запрета грозит административная ответственность. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

Кроме того, документ вводит понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии». В документе отмечается, что к гостиницам не относятся средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных религиозных организаций.

Документ был принят Госдумой 19 января и одобрен Советом Федерации 31 января.

Ранее 5 февраля Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность волонтеров. Документ направлен на закрепление правового статуса добровольческой деятельности в РФ, формирование единого подхода к регулированию отношений в этой сфере.