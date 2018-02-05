Хорватия вернет Украине некачественно «модернизированные» МиГ-21

Замены некачественно отремонтированных самолетов МиГ-21 требует министерство обороны Хорватии от Украины. Местная пресса пишет, что речь может идти о замене минимум четырех самолетов.

ТАСС со ссылкой на Jutarnji list отмечает, что еще в 2016 году оказалось, что большинство из 12 самолетов, отремонтированных предприятием «Укрспецэкспорт», к полетам непригодны. Минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту на минувшей неделе: ведомство требует замены некачественно отремонтированных самолетов новыми.

Один из последних полетов на МиГ-21 едва не завершился гибелью экипажа.

Министр обороны Украины Степан Полторак не так давно в ходе визита в Загреб отметил, что договор был «не совсем выполнен» — с «ущербом для хорватской стороны».

Ранее стало известно, что Израиль продаст списанные истребители F-16 Хорватии.