Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты определились со сроками введения санкций в отношении России. Это произойдет в течение 30 дней. Новый санкционный пакет, по уверению Вашингтона, должен стать ответом на якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года.

При этом уже длительное время продолжаются поиски доказательств «сговора» Владимира Путина и Дональда Трампа во время избирательной кампании последнего.

Враги и недоброжелатели американского президента абсолютно уверены, что такой сговор был, но пока никакой конкретики никто не представил. И это несмотря на то, что поисками доказательств занимаются уже больше года четыре комитета из обеих палат конгресса, специально назначенный прокурор со своей многочисленной командой юристов и следователей, журналисты, поднаторевшие в поисках компромата на известных людей, и даже бывший английский шпион Кристофер Стил, кстати, в прошлом длительное время работавший в посольстве Великобритании в Москве. Видимо, именно по этой причине Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии наняли его для поисков компромата на Трампа в России.

Стил за хорошие деньги даже перевыполнил это задание, составив так называемое «русское досье», содержащее материалы, которых хватило бы на создание нескольких сериалов с участием президента США и членов его команды. На основании этого досье руководство ФБР запросило у департамента юстиции разрешение на слежку за одним из них, а именно за Картером Пэйджем, заподозрив именно его как ключевую фигуру в организации того самого сговора Трампа с Путиным.

Пэйдж — выпускник Военно-морской академии США и консультант в области энергетического сектора — действительно часто ездил в Москву для переговоров с российскими компаниями и потому был удобной мишенью для Стила. Однако бывший моряк оказался крепким орешком. Его показания и значительные несоответствия в «русском досье» заставили многих членов конгресса усомниться в фактической достоверности этого документа.

Более того, стало известно содержание телефонной переписки ведущих сотрудников ФБР, занимавшихся расследованием дела Клинтон в связи с использованием ею частного сервера для пересылки секретных данных. В этой переписке они открыто признавались в ненависти к Трампу и в необходимости сделать всё возможное для прекращения дела Клинтон, что и произошло на самом деле.

Поэтому республиканские члены конгресса, а их сейчас большинство в обеих палатах, провели собственное дополнительное расследование. По его результатам они пришли к выводу, что запросы ФБР на слежение за членами команды Трампа и на выдачу подобных разрешений департаментом юстиции были противозаконными.

Таким образом, ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, положителен. Сговор был, но не между Трампом и Путиным (по крайней мере, никаких доказательств этого пока не предъявлено), а между руководством Демократической партии и высокопоставленными сотрудниками ФБР и министерства юстиции для достижения победы Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом.

Имена многих участников сговора были обнародованы, что вызвало небывалый политический шторм. Уже последовали отставки, например, первого зама директора ФБР Эндрю Маккейба, вскоре ожидаются и другие. Но, скорее всего, отставками дело не ограничится, кое-кто может отправиться и за решетку.

В чем можно практически не сомневаться, так это в том, что виновных очередного громкого скандала будут пытаться найти в Кремле. Вот и небезызвестный сенатор Маккейн в свойственной ему манере заявил, что, наблюдая за происходящим, он не сомневается, что «Путин с удовольствием потирает руки».

Автор — президент Американского университета в Москве

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции