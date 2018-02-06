Вскоре после своего переезда в Белый дом президент Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону найти способ наладить диалог с Россией. Тем не менее год спустя, несмотря на многократные заявления Трампа о том, что «только ненавистники и дураки» не понимают значимости для Америки поддержания хороших отношений между двумя основными ядерными супердержавами, господин Тиллерсон продолжает настаивать, что это невозможно до тех пор, пока Москва не вернет Крым Украине и не прекратит помогать Донбассу, провозгласившему свою независимость после переворота в 2014 году, в котором как США, так и ЕС сыграли важнейшую, если не решающую роль.

Поскольку Россия никогда не согласится с этими требованиями, все это равносильно утверждению, что ожидать улучшений отношений России и США в обозримом будущем не приходится, и, естественно, возникает вопрос — почему?

Почему США так упрямы в поддержании постоянного противостояния именно с той страной на планете, с которой Америке исключительно важно вести конструктивный диалог?

Что касается Крыма, то российский флаг развевался над этим полуостровом с 1783 года, практически с тех самых пор, как стали существовать Соединенные Штаты Америки. В 1850-х годах во время британского, французского и турецкого вторжения, известного как Крымская война, Америка была на стороне России, поставляя ей оружие и боеприпасы, а также направляя на помощь инженеров и врачей.

Никто в Вашингтоне даже не заметил, когда в 1954 году в СССР Никита Хрущев по своей прихоти перевел Крым из российской республики в украинскую. Никто не спрашивал жителей Крыма, хотят ли они войти в состав Украины или нет. Коммунистическое руководство сделало именно то, что делали монархи в XIX веке, когда по своему желанию передавали землевладения вместе с людьми от одного хозяина другому.

Те, кто знает ситуацию на местах, могут подтвердить, что подавляющее большинство крымчан никогда не считали себя частью Украины. Поэтому в феврале 2014 года после неконституционного отстранения от власти коррумпированного, но демократически избранного президента Виктора Януковича они обратились за защитой к российским военным, легально находящимся в Крыму. 16 марта 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за то, чтобы выйти из состава Украины и присоединиться, а точнее, воссоединиться с Россией.

Кто-то может возразить, что референдум не был проведен в строгом соответствии с украинской конституцией, но во время неконституционного переворота вряд ли можно было этого ожидать. Также следует учитывать тот факт, что в новой киевской власти преобладали экстремистские националистические элементы (в том числе неонацисты), первые действия которых включали отмену русского языка на всей территории Украины, в том числе в Крыму.

Критики России также, очевидно, забывают о заявлении НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами этого альянса — обещании, которое НАТО не отменяло. Россия не могла бы допустить американский флот в Севастополь, так же как США — возможность присутствия российской военно-морской базы на Великих озерах.

Москва также не смогла игнорировать доказательства прямого вмешательства Вашингтона в украинский переворот, которое наглядно подтверждается выступлениями американских политиков на майдане и перехваченным телефонным звонком тогдашнего помощника госсекретаря Виктории Нуланд о фактическом назначении новой власти в Киеве.

Трамп интуитивно осознает потенциальные выгоды для Америки от налаживания отношений с Россией, но ввиду того, что внешняя политика США в этом вопросе теперь контролируется конгрессом (рейтинг которого всего 15%), он вынужден делать то, что ранее сам осуждал, включая исполнение пунктов из так называемого «кремлевского доклада» с новыми санкциями, которые уже многие сравнивают с объявлением войны.

Решение для Украины очевидно. Нет членству в НАТО. Нейтралитет. Региональная децентрализация, возможно, федерализация. Официальный статус русского языка. Это не вернет Крым Украине, но, вероятно, могло бы реинтегрировать Донбасс, который Россия демонстративно отказалась принять, несмотря на просьбы местных жителей и нежелание Киева реализовывать самоуправление, предусмотренное соглашением «Минск-2».

Трамп может по праву претендовать на успех в своей экономической политике, однако на внешнеполитической арене, которая крайне важна для национальной безопасности США и всего мира, прогресса нет. Такое положение дел может привести к трагическим последствиям, о которых пожалеют все, включая даже самых непримиримых.

Автор — политолог

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