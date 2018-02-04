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Японских депутатов научат укрываться от ракет КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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В японском парламенте намерены организовать учения по эвакуации для чиновников.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Японии, по сценарию этих учений депутатам придется укрываться в убежище из-за приближения ракеты, запущенной КНДР. Это будут первые учения, когда чиновников будут выводить из зала заседания в убежище.

Служба безопасности во время заседания нижней палаты парламента будет отрабатывать ситуацию с перемещением в убежище примерно 465 депутатов и сотрудников совещательного органа, а также руководящие действия для подобных мероприятий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что японский премьер Синдзо Абэ заявил о намерении добиться от КНДР смены курса. По его мнению, ракетно-ядерная программа, которую развивает Северная Корея, является небывало важной и нависающей над Японией угрозой.

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