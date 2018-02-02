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МИД КНДР потребовал отреагировать на «опасные игры» США

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Фото: Global Look Prees/Michael Kappeler
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Глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу. В этом послании он потребовал отреагировать на «опасные игры» США на Корейском полуострове. По мнению министра иностранных дел КНДР, напряженная ситуация на полуострове может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба.  

Ли Ён Хо в своем послании обратил внимание США стягивают вооружение для ведения ядерной войны в регион. Кроме того, он отметил, что атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности может быть подорвана из-за «происков»  Вашингтона. «ООН, естественно, не должна сохранять молчание в отношении опасных игр США, обостряющих ситуацию в регионе и способных втянуть весь мир в ядерную катастрофу», — подчеркивается в письме.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские военные уверены, что КНДР пока не обладает межконтинентальными баллистическими ракетами.

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