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Полиция Японии начала расследование в связанной с КНДР организации

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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В Токио прошел обыск в офисе «Лиги корейских граждан, проживающих в Японии» («Чхонрён»). Организация подозревается в нелегальной торговле учебниками.

Следствие ранее арестовало главу «Чхонрён», который за пять лет заработал около ¥30 млн ($274 тыс.) от продажи в интернете пособий по изучению английского. Выручка шла на поддержу организации, сообщает «Киодо». 

«Чхонрён» выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио. Вокруг организации объединяются этнические корейцы, которые ориентируются на КНДР.

Как писал iz.ru, в декабре правительство Японии ужесточило набор санкций в отношении Северной Кореи. Более половины японцев поддержали санкционное давление на КНДР.

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