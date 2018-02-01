Полиция Японии начала расследование в связанной с КНДР организации

В Токио прошел обыск в офисе «Лиги корейских граждан, проживающих в Японии» («Чхонрён»). Организация подозревается в нелегальной торговле учебниками.

Следствие ранее арестовало главу «Чхонрён», который за пять лет заработал около ¥30 млн ($274 тыс.) от продажи в интернете пособий по изучению английского. Выручка шла на поддержу организации, сообщает «Киодо».

«Чхонрён» выполняет функции неофициального представительства Пхеньяна в Токио. Вокруг организации объединяются этнические корейцы, которые ориентируются на КНДР.

Как писал iz.ru, в декабре правительство Японии ужесточило набор санкций в отношении Северной Кореи. Более половины японцев поддержали санкционное давление на КНДР.