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Соперником сборной России в финале ЧМ по бенди стали шведы

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Сборная Швеции по хоккею с мячом обыграла команду Казахстана и вышла в финал чемпионата мира по бенди в Хабаровске, таким образом определился соперник сборной России в борьбе за титул чемпионов мира.

Встреча команд Швеции и Казахстана завершилась со счетом 5:4, сообщает «Газета.ру». Первым финалистом ранее стала сборная России, которая разгромила Финляндию. Финал турнира пройдет 4 февраля, в матче за бронзу встретятся команды Казахстана и Финляндии.

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