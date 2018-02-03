Сборная России вышла в финал ЧМ по бенди в Хабаровске

Хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии и вышли в финал чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске.

Мачт россиян с финнами завершился крупной победой сборной РФ со счетом 8:2. Дубль в составе россиян на свой счет записал Алмаз Миргазов, по одному мячу забросили Сергей Ломанов, Максим Ишкельдин, Евгений Дергаев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов и Артем Бондаренко, сообщает «Газета.ру».

В финале чемпионата мира сборная России встретится с победителем второй полуфинальной встречи между командами Швеции и Казахстана.

Напомним, ранее на групповой стадии турнира сборная России обыграла команды Германии, Финляндии и Норвегии, но уступила фаворитам — шведам.

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