Глава центрального банка США Йеллен покинула свой пост

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покинула свой пост. Она присоединится к команде исследователей Бруклингского института в Вашингтоне.

Как отмечает агентство Bloomberg, в один из последних рабочих дней Йеллен сотрудники ФРС собрались в атриуме главного здания организации, чтобы пожелать ей успехов и удачи на новом месте работы и проводить аплодисментами. В честь своего начальника работники американского центробанка придумали в соцсетях хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), поскольку Йеллен часто носит одежду с поднятым воротником.



Уже известно, что Йеллен будет работать в Центре Хатчинсона по бюджетной и денежно-кредитной политике в Бруклингском институте.

«Я с нетерпением жду возможности продолжить экономические исследования, особенно связанные с рынком труда, и участвовать в публичной дискуссии по широкому ряду экономических вопросов», — отметила она.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенат США утвердил кандидатуру инвестиционного банкира и бывшего замминистра финансов Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.