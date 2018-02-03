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Глава центрального банка США Йеллен покинула свой пост

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Yin Bogu
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покинула свой пост. Она присоединится к команде исследователей Бруклингского института в Вашингтоне.

Как отмечает агентство Bloomberg, в один из последних рабочих дней Йеллен сотрудники ФРС собрались в атриуме главного здания организации, чтобы пожелать ей успехов и удачи на новом месте работы и проводить аплодисментами. В честь своего начальника работники американского центробанка придумали в соцсетях хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), поскольку Йеллен часто носит одежду с поднятым воротником.

Уже известно, что Йеллен будет работать в Центре Хатчинсона по бюджетной и денежно-кредитной политике в Бруклингском институте.

«Я с нетерпением жду возможности продолжить экономические исследования, особенно связанные с рынком труда, и участвовать в публичной дискуссии по широкому ряду экономических вопросов», — отметила она.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенат США утвердил кандидатуру инвестиционного банкира и бывшего замминистра финансов Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. 

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