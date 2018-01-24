Сенат США утвердил кандидатуру Пауэлла на пост главы ФРС

Сенат США утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы (ФРС) — американского центрального банка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает «РИА Новости».

Срок полномочий нынешней главы ведомства Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.

Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом он был заместителем министра финансов США, а с 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп выразил уверенность, что сенаторы утвердят это назначение. Кандидатуру Пауэлла лично президент США выдвинул 2 ноября 2017 года.