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Сенат США утвердил кандидатуру Пауэлла на пост главы ФРС

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Сенат США утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы (ФРС) — американского центрального банка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает «РИА Новости».

Срок полномочий нынешней главы ведомства Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.

Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом он был заместителем министра финансов США, а с 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп выразил уверенность, что сенаторы утвердят это назначение. Кандидатуру Пауэлла лично президент США выдвинул 2 ноября 2017 года.

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