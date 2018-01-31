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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых

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Фото: Global Look Press/Chuck Myers
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Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%. 

Как говорится в распространенном сообщении финансового регулятора, комитет по операциям на открытом рынке ФРС решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам, «принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию», передает RT.

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил Джерома Пауэлла новым главой ФРС. Срок полномочий нынешней главы ведомства Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.

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