Российские астронавты в открытом космосе демонтируют модуль связи

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров приступили к демонтажу устаревшего модуля связи на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) .

Аппарат, отработавший около 17 лет, заменят на новое устройство широкополосной системы связи, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, перед полетом на МКС Шкаплеров назвал работу по замене модуля «ювелирной» и рассказал, что «надо будет открутить в открытом космосе очень много мелких винтов».