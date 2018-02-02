Выход российских космонавтов в открытый космос. Трансляция

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, находящиеся на МКС, впервые в этом году выйдут в открытый космос. Они заменят приемник на антенне модуля «Звезда».

Эта аппаратура поможет обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу данных с российского сегмента МКС на Землю через спутники ретрансляционной системы «Луч».

Космонавты будут менять приемник около семи часов. В открытый космос Мисуркин и Шкаплеров выйдут в 18:35 по московскому времени.