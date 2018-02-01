Серийный убийца в Канаде прятал останки жертв в горшках с цветами

Полиция задержала в Канаде 66‐летнего ландшафтного дизайнера по подозрению в нескольких убийствах. Об этом сообщает CNN.

Следствие предполагает, что Брюс МакАртур прятал трупы убитых им людей в горшках и цветочных клумбах.

Пока мужчину обвиняют в убийстве пяти человек, однако число жертв может увеличиться.

«Мы уверены, что их больше, но не имеем понятия, насколько больше», — заявил детектив по расследованию убийств Хэнк Идсинга.

Сообщается, что погибшие были мужчинами в возрасте от 44 до 58 лет, сообщает телеканал «360». Правоохранительные органы выявили более 30 владений, где ранее работал подозреваемый в убийствах ландшафтный дизайнер, и попросили других его клиентов сообщить о себе. С некоторых территорий горшки с растениями уже вывезли для проведения исследований.

Пока неясно, по какому принципу преступник выбирал своих жертв.

Суд над МакАртуром назначен на 14 февраля.