Крупнейший тест ДНК проведут в Нидерландах для раскрытия убийства 1998 года

В Нидерландах проведут крупнейший в истории страны ДНК-тест для того, чтобы раскрыть убийство 20-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на голландскую полицию.

Отмечается, что образцы ДНК возьмут у 21,5 тыс. мужчин в рамках расследования убийства 11-летнего Ники Ферстаппена в 1998 году.

«В общей сложности 21,5 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 75 лет получат приглашение добровольно сдать образцы и тем самым помочь следствию», — рассказали в полиции.

11-летний Ники Ферстаппен пропал в 1998 году в ночь с 9 на 10 августа из летнего лагеря недалеко от города Маастрихт.

Вечером следующего дня полиция нашла тело ребенка со следами насильственной смерти рядом с лагерем. Найти преступника так и не удалось, через несколько лет расследование прекратили. Возобновили дело пять лет назад после того, как при помощи новых технологий на одежде ребенка были обнаружены следы ДНК, которые могут принадлежать убийце.

В полиции рассказали, что массовый ДНК-тест является последним шансом установить родственников преступника и через них выйти на самого убийцу.

Сбор образцов и их анализ займет от 6 до 12 месяцев.

Голландские следователи уже имеют опыт раскрытия преступлений подобным образом.

В 2012 году благодаря сбору образцов ДНК был найден мужчина, убивший школьницу Марианну Ватстру в 1999 году.