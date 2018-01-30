Зюганов предложил использовать на трибунах Олимпиады знамя Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов из-за ограничений, которые ввел Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российских спортсменов, предложил отправить на Олимпиаду в Пхёнчхане 5 тыс. болельщиков со знаменем Победы.

«Давайте пошлем на Олимпиаду в Пхёнчхан 5 тыс. болельщиков, наше знамя Победы, его знают все на планете, его никто не посмеет тронуть, и споем гимн так, чтобы у них в ушах звенело», — сказал Зюганов «Интерфаксу».

По словам лидера КПРФ, в свете ограничений со стороны МОКа российские спортсмены и болельщики должны проявить такой же характер, с каким «наши сражались под Сталинградом, под Москвой».

Напомним, МОК 25 января опубликовал правила для спортсменов из российской делегации. В частности, им запрещено использовать флаги, эмблемы и другие символы России. Кроме того, им запрещено размещать их на своих страницах в социальных сетях.

24 января СМИ сообщили, что МОК также запрещает использование российского флага на трибунах, однако в самом комитете позднее опровергли эту информацию.

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