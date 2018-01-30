Прямой эфир
Сюжет:

Зюганов предложил использовать на трибунах Олимпиады знамя Победы

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов из-за ограничений, которые ввел Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российских спортсменов, предложил отправить на Олимпиаду в Пхёнчхане 5 тыс. болельщиков со знаменем Победы.

«Давайте пошлем на Олимпиаду в Пхёнчхан 5 тыс. болельщиков, наше знамя Победы, его знают все на планете, его никто не посмеет тронуть, и споем гимн так, чтобы у них в ушах звенело», — сказал Зюганов «Интерфаксу».

По словам лидера КПРФ, в свете ограничений со стороны МОКа российские спортсмены и болельщики должны проявить такой же характер, с каким «наши сражались под Сталинградом, под Москвой».

Напомним, МОК 25 января опубликовал правила для спортсменов из российской делегации. В частности, им запрещено использовать флаги, эмблемы и другие символы России. Кроме того, им запрещено размещать их на своих страницах в социальных сетях.

24 января СМИ сообщили, что МОК также запрещает использование российского флага на трибунах, однако в самом комитете позднее опровергли эту информацию.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны во время Игр-2018
Россия запросила у МОКа уточнение по поводу флага на трибунах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017