Меч смоленского дружинника Х в. отреставрируют в Москве

Меч дружинника X в., найденный при раскопках некрополя в Смоленской области, доставили на реставрацию в московский Государственный исторический музей, рассказали в Смоленском государственном музее-заповеднике.

Старинное холодное оружие обнаружили в июле 2017 года на территории Гнездовского археологического комплекса — крупнейшего в Европе курганного могильника эпохи раннего Средневековья. Это место было важным пунктом на торговом пути с Западной Двины на Волгу.

«Этот меч является уникальной находкой. На его реставрацию может уйти год. Лезвие нужно аккуратно очистить, по клейму на нем можно будет установить его происхождение. Уже сейчас можно сказать, что он принадлежал высокопоставленному дружиннику», — приводит слова представителя музея «Интерфакс».

По его словам, после реставрации меч станет частью экспозиции исторического музея, посвященной созданию древнерусского государства.

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