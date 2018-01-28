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Меч смоленского дружинника Х в. отреставрируют в Москве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Меч дружинника X в., найденный при раскопках некрополя в Смоленской области, доставили на реставрацию в московский Государственный исторический музей, рассказали в Смоленском государственном музее-заповеднике.

Старинное холодное оружие обнаружили в июле 2017 года на территории Гнездовского археологического комплекса — крупнейшего в Европе курганного могильника эпохи раннего Средневековья. Это место было важным пунктом на торговом пути с Западной Двины на Волгу. 

«Этот меч является уникальной находкой. На его реставрацию может уйти год. Лезвие нужно аккуратно очистить, по клейму на нем можно будет установить его происхождение. Уже сейчас можно сказать, что он принадлежал высокопоставленному дружиннику», — приводит слова представителя музея «Интерфакс».

По его словам, после реставрации меч станет частью экспозиции исторического музея, посвященной созданию древнерусского государства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в палестинском городе Иерихоне обнаружили подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет. Определить это удалось благодаря составу — черная субстанция содержит оксид марганца.

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