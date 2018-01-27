Шесть человек стали жертвами аварии с грузовиком в Грузии

Шесть человек, в том числе водитель легкового автомобиля, скончались в результате столкновения с грузовиком в Грузии. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в ночь на 27 января рядом с Рикотским тоннелем в западной части страны. Следователи полагают, что водитель большегруза выехал на встречную полосу на большой скорости. Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП.

По данным представителей правоохранительных органов, пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще один был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

31 декабря при столкновении автобуса и легкового автомобиля на набережной реки Куры в Грузии погибли пять человек.