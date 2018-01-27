Семеро детей и шесть взрослых погибли при падении автобуса в реку в Индии

Не менее 13 человек, в том числе семеро детей, стали жертвами ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра. Еще двое серьезно пострадали, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в округе Колхапур в ночь на 27 января. Водитель автобуса, в котором находились 16 пассажиров, не справился с управлением на мосту, и транспортное средство упало в реку Панчаганга.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства аварии.

13 января в этом же штате перевернулась лодка, на которой находились 40 школьников. В результате утонули четверо детей.