Как минимум четверо школьников утонули в Индии

Лодка с 40 школьниками на борту перевернулась в Индии, не менее четверых детей погибли.

О трагедии сообщило индийское агентство ANI в субботу, 13 января.

Инцидент произошел у берегов города Дахану в западном штате Махараштра, сообщает «РИА Новости».

На данный момент удалось спасти 25 школьников, поисковая операция продолжается.

8 января в Италии перевернулся школьный автобус с 50 пассажирами, из них 23 человека получили травмы и были госпитализированы. ДТП произошло на автомагистрали в провинции Мантуя. Школьники возвращались домой с занятий.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водителю автобуса внезапно стало плохо за рулем.