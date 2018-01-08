Школьный автобус перевернулся на севере Италии

В Италии перевернулся школьный автобус с 50 пассажирами, из них 23 человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на итальянских спасателей.

ДТП произошло на автомагистрали в провинции Мантуя. Школьники возвращались домой с занятий.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водителю автобуса внезапно стало плохо за рулем.

Серьезных травм никто не получил.

5 января минимум шестеро детей погибли и более десяти пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в городе Индор в Индии.