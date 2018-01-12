Школьник умер на тренировке по самбо в Мурманской области

Восьмилетний мальчик скончался в пятницу, 12 января, во время тренировки по самбо в городе Кировске Мурманской области. По предварительной информации, школьник проходил все необходимые медосмотры, противопоказаний для занятия спортом выявлено не было.

Ребенок 2009 года рождения почувствовал себя плохо во время тренировки в секции по самбо в одной из школ. Тренер вызвал скорую помощь, медики проводили реанимационные мероприятия, но ребенок скончался.

Прокуратура проводит проверку, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В декабре сообщалось, что смерть подростка в Пскове признали несчастным случаем.