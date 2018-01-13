Восемь человек погибли после падения автобуса в пруд в Индии

Не менее восьми человек погибли и еще один пострадал после падения автобуса в пруд в индийском штате Карнатака. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел рано утром 13 января. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Причины аварии пока не известны.

12 января портал iz.ru сообщал, что в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего из-за сложных метеоусловий и снегопада в Тамбовской области, один человек погиб и пятеро пострадали.