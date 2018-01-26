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ЦИК вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ЦИК вынесла партии КПРФ предупреждение в связи с распространением бюллетеня «Правда», передает «РИА Новости». Документ был признан незаконной агитацией за кандидата в президенты России, выдвинутого коммунистической партией, Павла Грудинина.

«Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ о выборах», — говорится в постановлении Центризбиркома.

В ЦИК также отметили, что избирательные комиссии принимают достаточные меры для пресечения незаконной агитации, поэтому не видят смысла принимать дополнительные шаги в этом направлении. Однако, сообщили в комиссии, в некоторых случаях требуется особый порядок реагирования, например когда незаконный агитационный материал попадает в зарегистрированное СМИ — в таких случаях тираж может быть изъят только по решению суда.

В прошлую пятницу в Новосибирске полицейские задержали тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ «Правда». Документ был посвящен кандидату в президенты России от компартии Грудинину. В местной избирательной комиссии бюллетень посчитали незаконной агитацией и запретили его распространение.

Ранее стало известно, что большинство жителей РФ узнали о кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине из опросов общественного мнения.

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