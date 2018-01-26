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Первый F-35A прибыл из США на базу ВВС Японии Мисава

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Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao/AFLO
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Первый самолет F-35A прибыл в пятницу, 26 января, на базу ВВС Японии Мисава на остров Хонсю. Самолет — первый из партии закупленных в США многоцелевых боевых самолетов.

На базу ВВС самолет прилетел с военного аэродрома у завода промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries в префектуре Айти, где проводятся их сборка и тестирование, об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что на базу Мисава поступят 10 F-35A ВВС Японии.

Минобороны страны планирует закупить в США по меньшей мере 42 F-35A. Для оснащения американских самолетов Токио принял решение приобрести крылатые ракеты класса «воздух-земля» большой дальности.

Ранее сообщалось, что Япония направляет корабли для ведения наблюдения в Желтом и Японском морях за соблюдением санкций в отношении КНДР.

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