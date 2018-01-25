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Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

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России нужна гражданская версия сверхзвукового стратегического самолета Ту-160. О необходимости создания такого лайнера президент РФ Владимир Путин сказал во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова 25 января.

Идея была высказана главой государства в ходе посещения летного испытания обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин».

«Нужно сделать гражданскую версию. Ту-144 почему сошел с производства? Билет должен был соответствовать среднему заработку в стране. Сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые его (гражданский Ту-160) могли бы использовать. У нас территория колоссальная. Из Калининграда до Владивостока... Быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока. Да и из Москвы тоже», — отметил Путин.

Ту-160 — самый крупный и самый мощный военный сверхзвуковой самолет, способный преодолевать расстояние более 12 тыс. км на одной заправке. Продемонстрированный президенту обновленный Ту-160 с индексом М2 будет серийно производиться на Казанском авиазаводе в 2020–2021 годах, планируется выпустить полсотни таких самолетов. От предшественника новинка отличается, в частности, интеллектуальной авионикой.

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