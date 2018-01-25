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Дворкович заявил об исчезновении олигархов в России

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В России нет олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», — сказал он в интервью Bloomberg-TV.

Дворкович отметил, что вместо них в России есть люди, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом. Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной», — добавил он. 

Ранее Дворкович заявил, что американцы избегают членов российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вице-премьер отметил, что хотел встретиться с представителями делегации США, чтобы обсудить энергетические вопросы, но американские партнеры старательно избегают его. 

А 24 января Дворкович заявил о бессмысленности дискуссий с США по поводу санкций. При этом он отметил, что европейцам санкции давно не нравятся из-за крупных потерь, в том числе и в результате ответных мер.

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