Дворкович не видит в России олигархов

Олигархов в России нет, но есть бизнесмены, ведущие ответственный бизнес.

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в среду, 24 января.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», — цитирует его «Интерфакс».

Таким образом Дворкович отреагировал на вопрос о том, что чувствуют российские олигархи в преддверии санкций.

15 декабря Дворкович рассказал о том, какие меры поддержки сельхозпроизводителей будут предприняты государством в 2018 году. По его словам, точечные зерновые интервенции не исключаются, однако в большей степени государство будет «использовать льготы по железнодорожным тарифам».

Зерновые интервенции в РФ традиционно используются для стабилизации внутренних цен на зерно. Россия в этом году собрала рекордный урожай зерновых — 140 млн т. Около 40 млн т производители намерены поставить на внешние рынки.