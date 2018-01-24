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Взятку от Шакро Молодого передали в коробке из-под обуви

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Бывший замглавы управления собственной безопасности СК РФ полковник Александр Ламонов рассказал детали получения взятки от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого) за переквалификацию обвинения криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, передает корреспондент портала iz.ru из зала Мосгорсуда.

По словам Ламонова, информация о переквалификации уголовного дела Итальянца на «самоуправство» поступила от полковника Михаила Максименко, экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России. Бывший замглавы управления собственной безопасности (УСБ) СК предложил, чтобы деньги забрали экс-сотрудник ГУБОП МВД России Евгений Суржиков и бывший замглавы УСБ Денис Богородецкий.

Взятку на сумму $500 тыс. Ламонов получил от Богородецкого в коробке из-под обуви. Он также сообщил, что попросил для себя $100 тыс. «в качестве благодарности». Деньги находились в сейфе у Ламонова до 18 мая, после чего взятка была перевезена в квартиру Максименко.

Суржиков, Ламонов и Богородецкий поделили деньги между собой в конце мая. Суржиков при этом не присутствовал. Ламонов подтвердил, что деньги были получены за переквалификацию дела, однако решение об этом принимал не он. Бывший сотрудник СК РФ также рассказал, что полученные деньги потратил на отдых и на ремонт дома.

В сентябре 2017 года стало известно, что с предполагаемых посредников в деле о получении взятки от Шакро Молодого — Дениса Богородецкого и Евгения Суржикова — были сняты обвинения.

Ламонов и его начальник, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, были задержаны в июле прошлого года вместе с заместителем начальника ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым. Их обвинили в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого за смягчение статьи его пособнику Итальянцу (Андрею Кочуйкову). Кочуйков обвиняется по резонансному делу о перестрелке в кафе на улице Рочдельской.

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