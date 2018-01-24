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Правительство распределило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в соответствии с указами президента 2012 года. Документ опубликован в среду, 24 января, на сайте кабмина

Согласно пояснительной записке, всего на эти цели в федеральном бюджете зарезервированы 15,4 млрд рублей. Подписанный документ устанавливает точное распределение 14,5 млрд рублей из этих средств. 

На зарплаты работникам сферы образования будет дополнительно направлено 7,2 млрд рублей, сферы науки — 3,4 млрд рублей, сферы здравоохранения — 3,4 млрд рублей. Также дополнительные 0,5 млрд рублей правительство направит на повышение зарплат работников сферы культуры.

Оставшиеся 0,9 млрд рублей будут распределены с учетом анализа итогов повышения зарплат и темпа роста среднемесячного дохода, уточняется в тексте.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин потребовал от властей страны сохранять заложенные параметры по уровню зарплаты среди бюджетников в последующие годы.

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