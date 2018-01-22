Прямой эфир

Россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В минувшие новогодние каникулы россияне чаще посещали кафе и рестораны, чем магазины.

Согласно данным оператора Сбербанка «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия», количество чеков в местах общественного питания на 20% превысило число покупок в супермаркетах.

Отмечается, что в аналогичный период 2017 года граждане чаще приобретали продукты в магазинах, нежели ходили в кафе.

В 2018 году больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания, где средний составил 500 рублей.

Едой в кафе или ресторанах чаще баловали себя жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей.

По словам экспертов, изменению интересов и предпочтений россиян способствовали развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой.

Подробнее — в материале «Известий»:

Праздники отметили в ресторане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ: замедление инфляции в 2017 году повысило оптимизм россиян
Россияне накопили рекордную сумму денег

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017