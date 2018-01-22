Россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны

В минувшие новогодние каникулы россияне чаще посещали кафе и рестораны, чем магазины.

Согласно данным оператора Сбербанка «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия», количество чеков в местах общественного питания на 20% превысило число покупок в супермаркетах.

Отмечается, что в аналогичный период 2017 года граждане чаще приобретали продукты в магазинах, нежели ходили в кафе.

В 2018 году больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания, где средний составил 500 рублей.

Едой в кафе или ресторанах чаще баловали себя жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей.

По словам экспертов, изменению интересов и предпочтений россиян способствовали развитие внутреннего туризма, а также уменьшение ценового разрыва между домашней и ресторанной едой.

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